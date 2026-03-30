Siffrorna talar – så stor chans har Sverige mot Polen

Om Sverige besegrar Polen är biljetten till sommaren VM säkrad.

Enligt Stats Perform talar mycket för att det blir verklighet.

Sverige har chansen att kvalificera sig för sitt trettonde fotbolls-VM. Seger mot Polen under tisdagskvällen och Graham Potters gäng kan boka resan till Nordamerika i sommar.

Siffror från statistiksajten Stats Perform visar att mycket talar för en Blågul triumf. De ger Graham Potters landslag 40,9 procents chans att vinna matchen. Polen har endast 32.4 procents chans enligt samma källa.

Därmed är det 26,7 procents sannolikhet att matchen slutar oavgjort, vilket skulle innebära förlängning och eventuellt straffar.

Även siffrorna gällande förväntade mål är i Sveriges fördel. Blågult hade ett XG på 2,39 mot Ukraina, endast Danmark (2.85) hade mer i play off-semifinalerna. Polen däremot mäktade endast med 0,89 under sin match mot Albanien.

Polen måste också ta död på en nästan hundraårig förbannelse om man ska ta sig till VM i Nordamerika. Man har nämligen inte besegrat Sverige på svensk mark sedan 1930, på tio försök.

Vad kan då tänkas tala emot Sverige? Trots Polens svaga insats mot Albanien har man haft en förmåga att få resultaten med sig, särklit under den nuvarande förbundskaptenen Jan Urban. Sedan Urban tog över det polska landslaget i juli 2025 har man spelat sju landskamper utan att förlora (fem segrar och två kryss).

Det är en markant förbättring från föregångaren Michał Probierz, som under sina tio sista matcher skrapade ihop fyra vinster, ett kryss och fyra förluster. Droppen kom i juni när Polen förlorade borta mot Finland. Probierz lämnade sitt uppdrag två dagar senare.

Det är också värt att poängtera Polens kvalfacit det senaste årtiondet. Efter att missat VM 2014 har det polska landslaget kvalat in till samtliga slutspel fram till idag. Polackerna är just nu upp i fem raka mästerskap. Sitt bästa resultatet nådde man under EM 2016, då man rykte mot Portugal på straffar i kvartsfinalen.

Stjärnorna att se upp för

De flesta känner till Robert Lewandowski. Den numera 37-åriga anfallaren är forfarande än av Europas vassaste målskytter. Trots mycket tid på bänken har han gjort elva mål för Barcelona den här säsongen.

I landslaget håller han också uppe formen. På de fem senaste matchen har det blivit fyra mål och två assist för lagkaptenen. Allt som allt har Lewandowski gjort 89 mål på 164 landskamper för Polen.

Sebastian Szymanski.

En annan spelare som är värd att uppmärksamma, enligt Stats Perform, är Sebastian Szymanski. Den offensiva mittfältaren spelar till vardags i franska Rennes och har varit en av Polens mest framträdande spelare under VM-kvalet

Szymanski hade var inblandad i 34 farliga anfall under kvalspelet (vilket inkluderar skapade chanser och skott mot mål). Bara mot Albanien skapade han fem målchanser för sitt lag.

Poängmässigt stod Szymanski för ett mål och tre assist på åtta matcher under fjolårets kvalspel.