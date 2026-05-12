VM-truppen 2018 – vad hände sen?

Serie A-tränare, TV-expert och nybliven fotbollspensionär.

Det är några av titlarna som spelarna från VM-truppen 2018 har idag.

FotbollDirekt har sammanställt samtliga namn.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen kommer Graham Potter ta ut VM-truppen till sommarens fest i Nordamerika. Det är första gången på åtta år som en svensk förbundskapten får den äran.

Då var det Janne Andersson som skulle välja vilka 23 spelare som skulle få representera Sverige under mästerskapet i Ryssland. Men var har hänt med den skaran sedan dess?

Det har FotbollDirekt sammanställt här nedan:

Målvakter

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen

Då: Gjorde sitt första mästerskap som förstemålvakt för Sverige efter att ha varit reserv bakom Andreas Isaksson under EM två år tidigare. Representerade FC Köpenhamn och köptes av italienska Roma efter turneringen.

Idag. Valde att pensionera sig från landslaget efter att ha blivit petad som förstekeeper av Jon Dahl Tomasson. Den numera 36-åriga målvakten har hållit fast i beslutet även under Graham Potters ledning. Spelar numera i Malmö FF.

Foto: Bildbyrån

Karl-Johan Johnsson

Då: Given förstemålvakt i Ligue 1-laget Guingamp, men i landslaget uttalad tvåa bakom Olsen. Fick mindre speltid i sin franska klubb efter VM och lämnade därefter för FC Köpenhamn.

Idag: Är tillbaka i fransk fotboll, nu som andremålvakt i Strasbourg. Den tidigare HBK-målvakten har endast spelat fyra matcher under sina två säsonger i klubben. Han har inte heller varit uttagen i landslaget sedan EM 2021.

Foto: Bildbyrån

Kristoffer Nordfeldt

Då: Reserv både i landslaget och i klubblaget Swansea City. Fick desto mer speltid säsongen efter VM, då den walesiska klubben spelade i Championship.

Idag: Lagkapten i AIK och potentiell förstemålvakt i Graham Potters VM-lag. Stod i de avgörande matcherna mot Ukraina och Polen där han imponerade stort. Återstår att se hur förbundskaptenen väljer i och med att både Jacob Widell Zetterström och Viktor Johansson är tillbaka från skador.

Försvarare

Foto: Bildbyrån

Mikael Lustig

Då: En av Sverige mest rutinerade spelare och given som högerback. Kom från sin sjunde säsong i Celtic och sin sjunde ligatitel med klubben.

Idag: Avslutade landslagskarriären efter EM 2021 och pensionerade sig helt ett år senare. Är idag fotbollsansvarig i Västerås SK.

Foto: Alamy

Victor Lindelöf

Då: Hade precis gjort sin debutsäsong för Manchester United och sågs alltjämnt som ett framtidsnamn. Missade premiären mot Sydkorea till följd av sjukdom, men spelade därefter de dyra återstående matcherna.

Idag: Fortfarande aktiv i landslaget, numera som lagkapten. Lämnade Manchester United i höstas efter åtta säsonger och skrev på för ligakonkurrenten Aston Villa. Tvåfaldig Guldbollenvinnare 2018 och 2019.

Foto: Bildbyrån

Andreas Granqvist

Då: Lagkaptenen som blev ”Granen” med hela svenska folket under mästerskapet i Ryssland. Vann Guldbollen året innan och stod för två straffmål under VM. I mångt och mycket symbolen för Janne Anderssons tidiga upplaga av landslaget.

Idag: Återvände till Helsingborg efter VM. Var allt jämnt given under det följande EM-kvalet men skador gjorde att ”Granen” aldrig hittade tillbaka till sin gamla form. Avslutade karriären 2021. Är numera manager för Trelleborgs FF i division ett.

Martin Olsson

Då: Given vänsterback under Erik Hamrén men efter att Janne Andersson tog över förpassades Olsson oftast till bänken. Hoppade in i både åttondelsfinalen mot Schweiz och kvarten mot England.

Idag: Lämnade Malmö FF i vintras efter fem säsonger. Har fortfarande inte hittat en ny klubb och frågan är om vi kommer få se Olsson på planen igen. Gjorde sin senaste landskamp 2023.

Ludwig Augustinsson

Då: En av guldhjältarna från U21-laget 2015 som tog en plats även i A-landslaget. Hade imponerat under sin debutsäsong i Werder Bremen och går given till vänster i backlinjen. Gjorde sitt första landslagsmål i 3–0-segern mot Mexiko i gruppspelet.

Idag: Håller numera till i Anderlecht där han varit given under den nyss gångna säsongen. Har tappat sin landslagsplats i förmån för yngre förmågor som Gabriel Gudmundsson och Daniel Svensson. Spelade sin senaste landskamp hösten 2024.

Filip Helander

Då: Mittbacken var given i Bologna men sista reserv i landslaget. Blev kvar på bänken under hela mästerskapet.

Idag: Trots att konkurrensen om mittbackspositionerna minskade lyckades aldrig Helander etablera sig som startspelare i landslaget. Han har inte kallats till blågult på tre år och säger sig ha gett upp hoppet om en comeback.

Foto: Bildbyrån

Emil Krafth

Då: Reserv och arvtagare till Mikael Lustig på högerbacksplatsen. Fick trots det speltid mot både Schweiz och England i utslagsrundorna.

Idag: Tog som förväntat över som given högerback i landslaget efter att Mikael Lustig pensionerade sig 2021. De senaste säsongerna har kantats av skador och en plats. sommarens VM-trupp ser osannolik ut. Spelade mot Slovenien i Graham Potters andra match som förbundskapten.

Foto: Bildbyrån

Pontus Jansson

Då: Publikfavorit i Leeds United och tydlig reserv bakom den givna duon Granqvist/Lindelöf i mittlåset. Startade premiären mot Sydkorea efter att Lindelöf drabbades av en sjukdom. Fick även ett kort inhopp i kvartsfinalen mot England.

Idag: Återvände till barndomsklubben Malmö FF 2023 och van två SM-guld med klubben. Drog på sig en korsbandsskada i inledningen av årets allsvenska och missar resterande delen av säsongen. Tackade för sig i landslaget efter EM 2021.

Mittfältare

Foto: Bildbyrån

Sebastian Larsson

Då: Gjorde sin hundrade landskamp precis innan VM. Startade samtliga matcher förutom åttondelsfinalen mot Schweiz, då han var avstängd. Var även lagets vice-kapten.

Idag: Gick till AIK efter turneringen och vann SM-guld med Solna-klubben. Avslutade landslagskarriären efter EM 2021 och är med 133 landskamper delad trea bland Sveriges mesta landslagsspelare genom tiderna. Numera assisterande tränare till Graham Potter i blågult.

Foto: Bildbyrån

Albin Ekdal

Då: Var ett frågetecken inför turneringen till följd skador. Trots det startade Hamburg-mittfältaren samtliga matcher under turneringen. Fick till en övergång till Sampdoria i Serie A efter VM.

Idag: Avslutade landslagsskarriären efter det misslyckade kvalet till EM 2024. Spelade två säsonger i Djurgården innan han pensionerade sig helt och hållet. Blev därefter en slags assisterande sportchef till Bosse Andersson i den blårandiga klubben.

Emil Forsberg

Då: Landslagets mest lysande stjärna. Kom från flera fina säsonger i Bundesliga för RB Leipzig och vard en som skulle ”göra det” för Janne Anderssons VM-lag. Avgjorde åttondelsfinalen mot Schweiz med matchens enda mål.

Idag: Har hamnat längre och längre bort från landslaget. Kallades in som reserv under Graham Potters första samling i höstas, men utelämnades helt i samband med play off-matcherna i mars. Det återstår står att se om den numera 34-åriga mittfältaren får en VM-plats även 2026.

Foto: Bildbyrån

Gustav Svensson

Då: Fick stort förtroende av Janne Andersson under VM. Mittfältaren, som då spelade i Seattle Sounders, hoppade in i två gruppspelsmatcher och fick starta åttondelsfbineln efter avstängning på Sebastian Larsson.

Idag: Likt många andra tackade han för sig i landslaget efter EM 2021. Återvände samtidigt till IFK Göteborg där han avslutade karriären efter säsongen i fjol.

Foto: Bildbyrån

Oscar Hiljemark

Då: Hade inför VM gjort flera säsonger i Serie A för både Palermo och Genoa. Lagkaptenen från U21-laget 2015 fick dock endast göra två inhopp i gruppspelet.

Idag: Tvingades avsluta karriären redan som 28-åringen. Hoppade genast på tränaryrket och har därefter coachat Aalborg, Elfsborg och i dagsläget Pisa – som under Hiljemarks ledning åkte ur Serie A nyligen.

Foto: Bildbyrån

Viktor Claesson

Idag: Lite av en Janne Andersson-favorit. Startade samtliga matcher i VM och blev endast utbytt en gång. Trots många chanser framför mål förblev yttermittäfltaten mållös under mästerskapet.

Idag: Fortsatte att få förtroende av Janne Andersson efter VM. Gjorde sitt sista landslagsmål i Janne Anderssons sista match som förbundskapten. Sedan dess har inte Claesson varit en del av landslaget. Återvänder till IFK Värnamo i sommar.

Marcus Rohdén

Då: Det närmaste en skräll i VM-truppen 2018 som vi kommer, då han valdes framför Ken Sema. I Ryssland förblev Crotone-spelaren kvar på bänken genom hela mästerskapet.

Idag: Var alltjämnt en del av landslagstruppen under hösten 2018, men försvann kort därpå från blågult. Gjorde en oväntad comeback 2022 men har inte tagits ut efter att Janne Andersson lämnade uppdraget. Ryktats vara nära en återkomst till Elfsborg.

Jimmy Durmaz

Då: Mest ihågkommen för sitt inhopp mot Tyskland då han orsakade frisparken som gav tyskarna segern. Fick därefter utstå rasism via sociala medier, vilket landslaget tog tydligt avstånd emot. Fick ingen mer speltid i VM utöver inhoppet mot de regerande världsmästarna.

Idag: Försvann relativt snabbt från landslaget efter VM och gjorde sin sista landskamp 2019. Durmaz meddelade i vintras att elitkarriären var över. Kort därpå skrev han på för Östertälje i division sex.

Anfallare

Foto: Bildbyrån

Marcus Berg

Då: Gjorde åtta mål i VM-kvalet men förblev mållös under turneringen. Fick trots det stort förtroende och Berg startade varje match i Ryssland.

Idag: Berg fortsatte att ha problem med målskyttet även efter VM och det blev bara fem fullträffar till innan han tackade för sig 2021. Sedan december 2024 är han assisterande tränare i IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

John Guidetti

Då: Den tidigare så hypade talangen fick nöja sig med rollen som inhoppare under mästerskapet i Ryssland. Totalt blev det två för JG.

Idag: Gjorde sin sista landskamp 2020 efter en period av ut och in i Janne Anderssons landslag. Men VM 2026 kommer det bli för Guidetti, som expert. Representerar samtidigt Rinkeby United efter att kontraktet med AIK gick ut efter förra säsongen.

Foto: Bildbyrån

Ola Toivonen

Då: Gjorde comeback i blågult under VM-kvalet och utvecklades snabbt till en nyckelspelare för Janne Anderssons lag. Startade samtliga matcher tillsammans med Marcus Berg på topp. 1–0-målet mot Tyskland i gruppspelet förblir en klassiker.

Idag: Den enda spelaren som officielt avslutade landslagskarriären efter VM-turnering. Återvände hem till Malmö FF 2020 och avslutade karriären två år senare. Därefter fick Toivonen den eleganta titeln ”Top Talent Manager & Loan Manager” för MFF.

Foto: Bildbyrån

Isaac Kiese Thelin

Då: Kiese Thelin kom från en stark säsong i den belgiska ligatolvan Waasland-Beveren, numera SK Beveren. I VM användes han uteslutande som inhoppare och han blev endast kvar på bänken mot England i kvartsfinalen.

Idag: Landslagskarriären nådde sin kulmen under VM för Kiese Thelins del. Anfallaren gjorde mål i Sveriges första Nations League-match någonsin hösten 2018, men efter årsskiftet slutade han vara aktuell för blågult. Representerar sydkoreanska Urawa Red Diamonds sedan 2025.