Alexander Isak gör sin sämsta säsongsstart på fem år 

Han har bytt Newcastle mot Liverpool och blev Premier Leagues dyraste värvning någonsin.

Sedan dess har Alexander Isak endast mäktat med ett mål på åtta matcher.

Det är den svenske stjärnans poängmässigt sämsta start sedan säsongen 2020/2021.

Foto: Alamy

Efter en sommar med mängder av spekulationer stod det, under den sista dagen av transferfönstret, klart att Alexander Isak bytte Newcastle United mot Liverpool.

Den svenske stjärnanfallaren köptes loss för en rapporterad summa på 130 miljoner pund (vilket motsvarar drygt 1,6 miljarder kronor) och blev den dyraste värvningen någonsin till en Premier League-klubb.

Enligt brittiska The Guardian blev även 25-åringen en av Merseyside-klubbens bäst betalda spelare då han uppges tjäna tjäna omkring 300 000 pund i veckan. Det innebär i sin tur att Alexander Isak har en veckolön på 3,8 miljoner (!) kronor.

Sportsligt har det dock gått sämre för både Isak och Liverpool under den senaste tiden. Faktum är att svensken, på åtta spelade matcher, endast har gjort ett mål. Det kom till i ligacupmatchen mot Southampton den 23:e september som hans lag vände och vann.

Alexander Isak gör sitt första mål för Liverpool. Foto: Alamy

I Premier League ekar fortsatt målkolumnen tom. Detta har till viss del att göra med att Isak inte fick någon form av försäsong med sin nya klubb samt att han inte heller tränade kollektivt med Newcastle under stora delar av sommaren.

Ser man till det rent statistiskt är starten av årets säsong Alexander Isaks sämsta sedan säsongen 2020/2021 – vilket är fem år. Då spelade blågult-stjärnan i Real Sociedad och var 21 år gammal.

Nedan följer en lista över Alexander Isaks säsongsinledningar de senaste sex säsongerna – för sina respektive klubbar.

2025/26 – Ett mål på de åtta första matcher för Liverpool.

– Ett mål på de åtta första matcher för Liverpool. 2024/25 – Två mål på de första åtta matcher för Newcastle.

– Två mål på de första åtta matcher för Newcastle. 2023/24 – Sex mål på de åtta första matcherna för Newcastle.

– Sex mål på de åtta första matcherna för Newcastle. 2022/23 – Fyra mål på de åtta första för Newcastle och Real Sociedad.

– Fyra mål på de åtta första för Newcastle och Real Sociedad. 2021/22 – Två mål på de åtta första matcherna för Real Sociedad.

– Två mål på de åtta första matcherna för Real Sociedad. 2020/21 – Ett mål på de åtta första matcherna för Real Sociedad.

Siffrorna är hämtade från Transfermarkt.