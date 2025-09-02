Alexander Isak har skrivit på för Liverpool.

Detta i vad som är Premier Leagues dyraste affär någonsin.

Nu kommer även The Guardian med uppgifter om vad stjärnan tjänar – vilket är 3,8 miljoner kronor i veckan.

Foto: Alamy

Efter månader av spekulationer är det till sist klart; Alexander Isak, 25, är en Liverpool-spelare. Den svenske stjärnanfallaren har köpts loss från Newcastle för en rapporterad summa på 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor). Med det blir Isak den dyraste värvningen någonsin till en Premier League-klubb.

Nu skriver brittiska The Guardian att anfallaren blir en av Merseyside-klubbens bäst betalda spelare.

Detta då Isak, med sitt sexårskontrakt, uppges tjäna omkring 300 000 pund i veckan. Det innebär i sin tur att Alexander Isak har en veckolön på 3,8 miljoner (!) kronor.

Omvandlar man siffrorna till en årslön uppgår den till nära 200 miljoner kronor. Skulle Isak spela ut hela sitt kontrakt med ”The Reds” kommer han att tjäna nästan 1,2 miljarder kronor.