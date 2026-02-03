TV: Arsenal klara för final – Havertz med spiken i kistan

Arsenal är klara för final i ligacupen.

Detta efter att ha besegrat Chelsea med 1–0 och totalt 4–2.

Foto: Bildbyrån

Det vankades returmöte i den första semifinalen i den engelska ligacupen denna tisdagskväll.

Arsenal tog emot Chelsea på Emirates och hade med sig en 3–2-ledning från det första mötet.

Mötet på Emirates var chansfattigt och kvällens drabbning såg länge ut att sluta mållös.

I matchens slutskede ville Arsenal få straff då Gabriel Martinelli gjordes ner av Trevoh Chalobah, men domaren valde att fria.

Trots den uteblivna straffen så skulle Arsenal få hål på Chelsea, detta då Kai Havertz rullade in bollen i mål efter att ha rundat Robert Sánchez.

Viktor Gyökeres statade för Arsenal och spelade nästan 70 minuter. Den svenske anfallaren hade det kämpigt och i den första halvleken hade han bara tre bolltouch.

Totalt blev det tio bolltouch under tisdagskvällen för svensken.

I finalen väntar antingen Manchester City eller Newcastle United, det avgöras imorgon och City går in med en 2–0-ledning efter det första mötet.