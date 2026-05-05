Arsenals glädjebesked: Duon redo för spel
Kai Havertz och Martin Ødegaard har varit uppskriva på skadelistan.
Nu kan Arsenal-tränaren Mikel Arteta meddela att duon är tillbaka.
– De är tillgängliga. Båda är med i truppen, säger Arteta på klubbens webbplats.
Arsenal tar på tisdagen emot Atlético Madrid på hemmaplan i returen av semifinalen i Champions League. Inför avgörandet kommer tränaren Mikel Arteta med positiva besked till fansen.
– De är tillgängliga. Båda är med i truppen, säger Arteta på klubbens webbplats.
Havertz stod över det första semifinalmötet samt den senaste ligasegern mot Fulham, medan Ødegaard missade helgens klara 3–0-vinst i Premier League.
Det första mötet mellan lagen slutade 1–1, vilket bäddar för en spännande retur. I den andra semifinalen ställs Bayern München mot Paris Saint-Germain. PSG vann det första mötet med 5–4 på hemmaplan, och returen spelas i Tyskland på onsdag.
