Tidigare i höstas rapporterades Cristhian Mosquera ha valt bort Colombias A-landslag för drömmen att representera Spanien.

Trots flytten till Arsenal där det blivit mycket speltid utelämnas han fortsatt av spanska förbundskaptenen.

Nu frontar colombianska AS med att colombianska landslaget på nytt går för mittbacken.

I september rapporterade FotbollDirekt via colombiansk media att Cristhian Mosquera gjort sitt landslagsval. Mittbacken från spanska Alicante med rötter i Colombia väljer fortsatt Spanien där han i somras spelade U21-EM.

Efter mästerskapet värvades Mosquera till Arsenal från Valencia och väl i Premier League har mittbacken fått stort förtroende.

Ändå har han utelämnats i Luis de la Fuentes två landslagstrupper sedan dess – och nu toppar colombianska AS på förstasidan med att Colombia på nytt går för Mosquera.

Det återstår att se om den sydamerikanska nationen lyckas eller om Mosquera fortsatt är fast besluten om att ta en plats i det spanska landslaget.