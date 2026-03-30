Första orden efter skadan: ”Hoppades det var en mardröm”

Minuten var 97. London City Lionesses gästade West Ham i Women’s Super League och den svenska landslagskaptenen, Kosovare Asllani, fastnade med foten i gräset och vred sitt ena knä på ett smärtsamt sätt.

36-åringen visade tydliga tecken på smärta och tvingades senare att bäras ut på bår. Nu öppnar hon, för första gången, upp om det som hände under söndagen.

– I går förändrades min värld på ett ögonblick. Jag råkade ut för den typ av skada alla fotbollspelare fruktar. När det bekräftades krossades mitt hjärta, skriver hon i ett inlägg på Instagram.

”Började gråta utan att kunna stoppa det”

Exakt vilken typ av skada det handlar om går inte Asllani in på. Däremot tyder mycket på att hon kommer att vara borta från fotbollsplanen under en längre tid.

– Jag vaknade i morse och hoppades att det var en mardröm men när jag kände knäskyddet började jag gråta utan att kunna stoppa det. Fotbollen har givit mig allt och att ställas inför detta i det här skedet av min karriär är otroligt svårt att acceptera.

Skadan kommer med största sannolikhet att sätta stopp för Asllanis deltagande i de kommande två matcherna i VM-kvalet om två veckor – mot Danmark och Serbien.