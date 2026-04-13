Åtalas för två nya våldtäktsfall – nekar till brott

Thomas Partey har åtalats för två nya fall av våldtäkt.

Mittfältaren har nekat till brott under ett förhör i London, rapporterar The Athletic.

Thomas Partey står sedan tidigare åtalad för fem fall av våldtäkt, samt ett fall av sexuellt ofredande. Nu har den tidigare Arsenal-spelaren förhörts angående ytterligare två fall av våldtäkt. Mittfältaren nekar till brott i samtliga fall.

Rättegången mot mittfältaren, som i dagsläget spelar i spanska Villarreal, planeras äga rum i november. Enligt uppgifter från The Athletic kan den dock skjutas fram till 2027.

Man rapporterar även att Partey under förhöret delgavs ett kontaktförbud gentemot fallets målsägande.

– Thomas Partey fortsätter att neka till alla anklagelser mot honom. Han har samarbetat fullt ut med polisen under hela processen. Med tanke på att rättsliga förfaranden pågår kommer inga ytterligare kommentarer att lämnas, sa mittfältarens advokat Jenny Wiltshire i februari enligt The Athletic.

Thomas Partey lämnade Arsenal som bosman sommaren 2025, efter att ha gjort 167 tävlingsmatcher för klubben. Han har därtill spelat 56 landskamper för Ghana.