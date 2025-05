AVSLÖJAR: Supertalangens skräll – jagats av Djurgården

En av Sveriges mest spännande unga mittbackar gör en skrällartad flytt.

Truls Flodin Furuseth är klar för tyska storklubben Wolfsburg.

FotbollDirekt kan även avslöja att han har jagats av Djurgården.

– Det är jättekul, det känns som rätt steg, säger Truls Flodin Furuseth till FotbollDirekt.



En spännande svenskflytt har blivit verklighet.

Det är Truls Flodin Furuseth – son till den förre Bajen-stjärnan Petter Furuseth Olsen, som går till en av Tysklands största klubbar.



Sonen som spelar i norska FK Eid har skrivit på för Wolfsburg.

– Det är jättekul. Det känns som ett bra val och som rätt steg i min fotbollskarriär, säger Truls Flodin Furuseth till FotbollDirekt och fortsätter:

– När Wolfsburg kom in i bilden gick det snabbt, de hade en tydlig plan för vad de ville med mig så det känns jättebra.



Truls Furuseth är en mittback som är över 190 cm lång och svensk u- landslagsman.



16-åringen har haft intresse på sig från flera klubbar, bland annat klubbar i Danmark och i allsvenskan. Enligt FotbollDirekts uppgifter så har han jagats av Djurgården innan Bundesliga- klubben på allvar kom in i bilden.

Han sågs som en drömvärvning till Dif:s akademi efter förlusten av Warren Ngana till RB Leipzig.



Truls om att lämna Norge och ta nästa steg:



– Jo men det är lite svårt att lämna hemmet och flytta. Det är ett nytt land, nytt folk och nytt språk men jag tror att jag är redo för att ta den utmaningen. Eller jag är redo.



Petter Furuseth Olsen, pappa till Truls, säger några avslutande ord:



– Jag är väldigt väldigt glad för hans skull. Jag vet att det här är något som han och många unga fotbollsspelare ser som en stor dröm. Som far blir man väldigt glad och stolt. Man vet att det är ett spännande nästa steg.