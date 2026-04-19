Ayaris ord till Bergvall: ”Man lider med sina kompisar”

Tottenham kryssade mot Brighton på tilläggstid.

Nedflyttningshotade Spurs var i stort behov av tre poäng.

Birghtons Yasin Ayari tycker synd om Lucas Bergvall.

Tottenham såg länge ut att ta tre galet viktiga poäng mot Brighton under lördagen. Men i slutskedet av matchen så kvitterarade Brighton vilket innebär att nedflyttningshotade Spurs är ett steg närmare att lämna Premier Leauge.

Lucas Bergvall fick möta landslagskollegan Yasin Ayari under lördagen.

– Man lider ju med sina kompisar, såklart, säger Yasin Ayari till Sportbladet.

Han fortsätter:

– Det är ett bra lag och fansen gjorde det jobbigt för oss. Men vi lyckades komma tillbaka på slutet och ta en poäng, säger Ayari.

Samtidigt var Tottenhamtränaren Roberto de Zerbi inte nöjd med resultetet.

– Jag beklagar resultatet. Spelarna lider alldeles för mycket och vi förtjänade att vinna matchen mot ett fantastiskt Brighton, säger Tottenhamtränaren Roberto de Zerbi.