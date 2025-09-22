Barcelona meddelar: Fermin Lopez borta i tre veckor

Fermin Lopez tvingades lämna planen under söndagen, i tårar.

Nu meddelar FC Barcelona att 22-åringen blir borta i omkring tre veckor.

Detta på grund av en muskelskada.

Foto: Bildbyrån

Det var under söndagens match mellan FC Barcelona och Getafe, som hemmalaget vann med 3-0, som Fermin Lopez gick av planen med tårar i ögonen.

Detta efter att han satt sig ner i gräset med smärta och fick vård av det medicinska teamet.

Nu meddelar katalanerna att Lopez har ådragit sig en muskelskada och väntas bli borta från spel i omkring tre veckor.

Vidare skriver den spanska tidningen AS att Gavi väntas bli borta från spel i mellan fem och sex veckor.

Fermin Lopez kontrakt med FC Barcelona sträcker sig sommaren 2029. Denna säsong står han noterad för spel i fem matcher i vilka det har blivit två mål.