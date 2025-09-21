Nytt Bardghji-inhopp – när Barcelona vann

FC Barcelona inkasserade tre nya poäng i La Liga.

Getafe besegrades med 3–0 på hemmaplan.

Roony Bardghji fick också speltid för andra La Liga-matchen i rad.

Foto: Alamy

Roony Bardghji startade som bekant för FC Barcelona mot Valencia förra helgen, ikväll när den katalanska storklubben tog emot Getafe fick dock jättetalangen börja på bänken.

Därifrån fick han se Ferran Torres första göra 1–0 och sedan 2–0 innan paus.

Efter dryga timmens spel så utökade sedan Barcelona sin ledning på nytt, denna gång genom Dani Olmo och ungefär en kvart senare så var det dags för Roony Bardghji att göra entré.

Svensken fick hoppa in med dryga kvarten kvar då han ersatte Pedri och med det så har han nu fått speltid i två raka La Liga-matcher.

Några fler mål bjöds det dock inte på med Bardghji på planen, utan Barcelona vann med 3–0.