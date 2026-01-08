Bardghji hyllas: ”En fin dag för svensk fotboll”

Roony Bardghji låg bakom det mesta i Barcelonas kross.

Nu hyllas talangen av experten Sam Acha.

– Han är bland de absolut bästa på planen, säger han i Viaplays TikiTaka-studio.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, onsdag, som Barcelona ställdes mot Athletic Club i semifinalen av den spanska supercupen. Då fick svenske Roony Bardghji, 20, chansen från start – och gjorde stor succé.

Den svenske supertalangen gjorde ett mål, spelade fram till två och var inblandad i ytterligare ett när ”Barça” krossade Athletic Club med hela 5–0.

– Jag måste säga att det var en fin dag för svensk fotboll. Jag ser världsspelare, Ballon d’Or-nominerade spelare, som Lamine Yamal, Raphinha, Pedri springa runt på den där planen, men så ser jag också en man som representerar det svenska laget och är ynka 20 år gammal som är bland de absolut bästa på planen, säger experten Sam Acha i Viaplays TikiTaka och tillägger:

– Bardghji är involverad i fyra av fem mål, gör ett mål, två assist och en ”hockeyassist” om man vill lägga till det.

Totalt har Roony Bardghji gjort två mål och fyra assist för Barcelona på 14 framträdanden.