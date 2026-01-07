JUST NU: Barcelona till final – Bardghji imponerade stort
FC Barcelona är klara för final i spanska supercupen.
Detta efter att ha krossat Athletic Bilbao.
Svenske Roony Bardghji stod för ett mål och två assist.
Spanska supercupen avgöras denna vecka i Saudiarabien och denna onsdagskväll var det dags för den första semifinalen, detta då FC Barcelona ställdes mot Athletic Bilbao.
Katalanerna kopplade rejält grepp om matchen redan i den första halvleken, detta då man gick in i pausvila med en 4–0-ledning.
Detta efter ett mål och en assist från svenske Roony Bardghji som fick chansen från start.
I den andra halvleken utökade sedan Bardghji sin poängskörd då han spelade fram till Barcelonas femte och sista mål.
I och med kvällens kross så är Barcelona alltså klara för final i supercupen, där ställs man mot antingen Atletico Madrid eller Real Madrid, det avgöras imorgon.
Totalt har det blivit två mål och fyra assist på 14 framträdanden för svensken i FC Barcelona den här säsongen.
