Bardghji lovordas efter succén i Barça: ”Förebild”

Roony Bardghji, 20, noterades för ett mål och en assist i Barcelonas kross av Real Betis.

Efteråt hyllades svensken i spansk media.

”Har alltid gett allt”, skriver Sport.

Roony Bardghji fick förtroende från start i Barcelonas match mot Real Betis under lördagen. Ett klokt val, av tränaren Hansi Flick, skulle det visa sig.

Svensken noterades för ett mål och en assist när Barça vann med 5–3. Efter matchen hyllades Bardghji i spansk media.

”Roony Bardghji var desperat att komma tillbaka in i spelet. Han är en förebild på träningsplanen, och trots att han suttit på bänken i fem matcher i rad har svensken alltid gett allt och aldrig dragit tillbaka på träningarna. Flick belönade skandinavspelaren med en startplats, och den svenske landslagsspelaren har mer än väl betalat för förtroendet”, skriver tidningen Sport.

”Roonys utmärkta nivå”

Den spanska tidningen Marca skriver att ”Roony aldrig kommer att glömma den 6 december”. Mundo Deportivo lyfter fram och berömmer svenskens fullträff.

”Avslutet var en raket som var omöjlig för målvakten att stoppa, och därmed tog Barcelona ledningen med 3-1. Ett mål som präglades av stor personlighet och fantastisk teknik, vilket betonade Roonys utmärkta nivå i matchen”, skriver Mundo Deportivo.

Den katalanska lokaltidningen ARA hyllar 20-åringens framspel till Ferran Torres.

”Roony med ett fantastiskt inlägg som Ferran avslutade med en kraftfull halvvolley som gick mellan målvaktens ben”.

Roony Bardghji står noterad för ett mål och två assist på 10 tävlingsmatcher i Barcelona.