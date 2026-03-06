Bayern München vann – Hugo Bolin från start

Bayern München vann mot Borussia Mönchengladbach på hemmaplan.

Svensken Hugo Bolin startade för gästerna.

Foto: Alamy

Bayern München tog emot Borussia Mönchengladbach på Allianz Arena under fredagskvällen.

I bortalaget svenske Hugo Bolin förtroende från start. Det var andra gången sedan flytten från Malmö FF som mittfältaren fick förtroende i lagets startelva.

Luis Diaz och Konrad Laimer gav FC Bayern en 2-0-ledning i den första halvlek. I inledningen av den andra fick gästernas lagkapten Rocco Reitz fick syna det röda kortet.

Slutsiffrorna skrevs till 4-1, efter ytterligare Bayern-mål av Jamal Musiala och Nicolas Jackson samt en sen reducering av bortalaget.

Hugo Bolin fick spela 84 minuter.