Bayern München vann – Hugo Bolin från start
Bayern München vann mot Borussia Mönchengladbach på hemmaplan.
Svensken Hugo Bolin startade för gästerna.
Bayern München tog emot Borussia Mönchengladbach på Allianz Arena under fredagskvällen.
I bortalaget svenske Hugo Bolin förtroende från start. Det var andra gången sedan flytten från Malmö FF som mittfältaren fick förtroende i lagets startelva.
Luis Diaz och Konrad Laimer gav FC Bayern en 2-0-ledning i den första halvlek. I inledningen av den andra fick gästernas lagkapten Rocco Reitz fick syna det röda kortet.
Slutsiffrorna skrevs till 4-1, efter ytterligare Bayern-mål av Jamal Musiala och Nicolas Jackson samt en sen reducering av bortalaget.
Hugo Bolin fick spela 84 minuter.
