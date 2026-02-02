Klart: Hugo Bolin lämnar Malmö FF

Hugo Bolin lämnar Malmö FF.

Ny klubbadress blir Borussia Mönchengladbach.

Foto: Bildbyrån

Hugo Bolin flyttar från Malmö till Tyskland. 22-åringen är klar för ett lån till Borussia Mönchengladbach med obligatorisk köpoption i sommar.

– Kära Malmöiter. Här tar min resa i MFF slut för den här gången. Jag har haft oförglömliga år i MFF, både på och utanför planen. Lagkamrater har blivit vänner och Malmö FF har blivit min familj. Jag vill rikta ett stort tack till alla supportrar, ledare och alla runt omkring. På återseende, säger Bolin via uttalandet.

Daniel Andersson, fotbollschef säger följande om övergången:

– Hugo är ännu en i raden av spelare som kommit till vår akademi och utvecklats steg för steg. För att gå hela vägen från våra ungdomslag till att bli tongivande i vårt A-lag krävs tålamod och beslutsamhet och det har Hugo visat, så väl under tiden som utlånad som här hos oss. Att Hugo nu blir nästa i raden av spelare från vår akademi som går till en av de största ligorna i Europa är frukten av hårt och bra arbete, främst från Hugo själv men också från alla som hjälpt honom på vägen. Vi önskar honom lycka till i Tyskland, säger Andersson.

Totalt står Hugo Bolin noterad för 122 matcher och 21 mål i MFF-tröjan.