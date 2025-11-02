Beata Olsson med debutmål för Liverpool

Liverpool föll mot Tottenham.

Då gjorde Liverpool-svenskan Beata Olsson sitt första mål för klubben.

Foto: Alamy

Liverpool ställdes mot Tottenham i Women´s Super League. Merseysideklubben som har haft det tufft den här säsongen ligger näst sist i tabellen.

I matchen mot Spurs fortsatte kräftgången. Liverpool föll med 2–1 mot Londonklubben.

Värt att notera är att Liverpool-förvärvet Beata Olsson gjorde sitt debutmål i matchen, vilket även var Liverpool enda.

Olsson anslöt till Liverpool i september från Kristianstad. Övergången blev en rekordaffär för Skånelaget.

– Alltså Liverpool är en fantastiskt klubb och möjligheterna som man får bara av att spela i den här ligan är så svåra att tacka nej till, jag vägde absolut för- och nackdelar, men det är svårt att tacka nej till Liverpool, det kan man liksom inte, sa hon till FotbollDirekt i september.

Liverpool ställs mot Brighton härnäst.