Beata Olssons succé fortsätter – hattrick i ligacupen

Beata Olsson öser in mål i Liverpool.

Under lördagen gjorde svenskan hattrick i ligacupen mot Sheffield United.

Foto: Alamy

Beata Olsson lämnade Kristianstad i en rekordaffär för Liverpool tidigare i höst. Sedan dess har den svenska anfallaren gjort succé.

I förra blev hon den första Liverpool-spelaren att göra mål i tre raka matcher sedan 2020.

Under lördagen slog Olsson till igen, tre gånger. I ligacup-matchen mot Sheffield United satte hon det första målet redan i den andra minuten. Det andra målet gjordes strax innan halvtid.

Olsson blev hattrickskytt när han i matchminut 57 satte sitt tredje mål.