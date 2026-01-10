Bekräftar operation på Johansson: ”Kommer att dröja”

Viktor Johansson ådrog sig en axelskada mot Sheffield United.

Nu bekräftar Stoke-tränaren Mark Robins att målvakten har behandlats för skadan.

– Har genomgått ingrepp och nu handlar det bara om att återhämta sig, säger Robins enligt Stoke Sentinel.

Foto: Alamy

Den svenske landslagsmålvakten Viktor Johansson åkte på en otäck skada i Stokes match mot Sheffield United förra veckan. Senare bekräftade tränaren Mark Robins att det rörde sig om en axelskada och att det lär opereras.

Nu uppdaterar Robins statusen på Johansson. Han berättar att svensken och lagkamraten Robert Bozenik genomgått ingrepp.

– De två har genomgått ingrepp och nu handlar det bara om att återhämta sig från dem och bygga upp styrkan för att komma tillbaka och deras rörelseomfång, samt återhämta sig från operationen. Det kommer att avgöra hur länge de är borta, säger Marik Robins enligt lokaltidningen Stoke Sentinel.

Robins menar att Johanssons återhämtning kommer att dröja ytterligare på grund av hans roll som målvakt.

– Målvakter kastar sig omkring mycket mer än vad utespelarna borde göra, men jag hoppas att vi får tillbaka dem definitivt den här säsongen. Det kommer att dröja ett tag, ett tag till.

Tränaren menar att det kan dröja månader innan Johansson kan vara tillbaka.

– Den första tanken är hos dem och att de återhämtar sig snabbt eftersom det hjälper alla. Det är där vi kommer att fokusera och de kommer att fokusera under de kommande veckorna och, vågar jag påstå, månaderna.

Sverige ställs mot Ukraina i playoff-semifinal till VM den 26 mars.



