Bekräftat: Gör Benitez sällskap i Panathinaikos

Nyligen rapporterades Valencias utskällde sportchef Miguel Angel Corona panikvärvas till ett krisande Panathinaikos.

Nu står det också klart att spanjoren gör tränaren Rafa Benitez sällskap i den grönvita bjässen från Aten.

Foto: Bildbyrån

Det har visserligen blivit två raka segrar sedan nyheten basunerades ut att Panathinaikos vill värva över Miguel Angel Corona som sportslig ansvarig, samme Corona som i Valencia varit smått utskrattad för sitt jobb i den krisande spanska storklubben.

Men kris var det i förra veckan inför Europa League-mötet med Malmö FF på svensk mark med först en åttondeplats i inhemska ligan och två av tre förluster i Europaspelet.

Det blev dock tre poäng på malmöitisk mark efter ett sent segermål från Filip Đuričić och nu i helgen hemmaslog den grönvita bjässen från Aten sin rivalklubb från norra Grekland: Thessaloniki-klubben PAOK.

Med två segrar i följd blåser det nu åt rätt håll igen för Panathianikos som nyligen ersatte sparkade portugisen Rui Vitoria med förre stjärntränaren Rafa Benitez på bänken.

Nu får Benitez, med dubbla La Liga-titlar med Valencia i början av 2000-talet, sällskap i Panathinaikos av spanska landsmannen Corona som officiellt lämnar Valencia för den grekiska storklubben. Det står klart under fredagen.