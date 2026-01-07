Klart: Falk förlänger med Häcken – lånas ut till Liverpool

Jennifer Falk är överens om ett nytt kontrakt med BK Häcken.

Samtidigt lånas landslagsmålvakten ut till engelska Liverpool.

Foto: Bildbyrån

Jennifer Falk var otroligt viktig i det BK Häcken som vann SM-guld ifjol, men den senaste tiden har hennes framtid varit osäker.

Målvaktens kontrakt med de regerande mästarna har varit utgående, men nu står det klart att hon förlänger med BK Häcken. Spel i klubben under våren blir det dock inte, utan Falk lånas ut till Liverpool fram till i sommar.

– Att förlänga med BK Häcken och samtidigt kunna gå på lån till Liverpool och prova vingarna utomlands är en perfekt lösning för mig. Jag ser fram emot min nya utmaning men också att komma tillbaka till Hisingen i framtiden och slåss om nya titlar, säger Jennifer Falk via klubbens hemsida.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2028.

Liverpool ligger just nu sist i Women’s Super League.