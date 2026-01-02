Klart: BK Häcken säljer Bergström till Liverpool

Alice Bergström lämnar BK Häcken.

22-åringen har sålts till engelska Liverpool.

Det står klart denna fredag.

Foto: Bildbyrån

Häromveckan kom det uppgifter om att Liverpool på nytt var på gång att värva från damallsvenskan.

Efter att ha plockat Cornelia Kapocs och Beata Olsson så rapporterades BK Häckens Alice Bergström vara nära klubben. Nu denna fredag så har övergången blivit officiell.

– Alice har stått för en minst sagt imponerande utveckling i en ny position, som vi nog inte själva förutsett. Hon har med mer eller mindre överlägsen fysik och fart dominerat många matcher och det känns som hon vuxit i den rollen hela säsongen från det att hon fick chansen. Dessutom är det en väldigt empatisk person som bidragit mycket till känslan i gruppen, säger BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson via ett pressmeddelande.

Liverpool ligger just nu sist i Women’s Super League.