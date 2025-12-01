Beskedet: Aitana Bonmati ska opereras

Under söndagskvällen meddelades det att Aitana Bonmati drabbats av en fraktur i vänster vadben.

Nu står det klart att världsstjärnan kommer att opereras.

Detta rapporterar hennes klubblag, FC Barcelona, denna måndagskväll.

Foto: Bildbyrån

Nu denna måndagskväll kommer hennes klubblag, FC Barcelona, med en uppdatering gällande stjärnan.

FC Barcelona meddelar ikväll att mittfältaren kommer att opereras imorgon och att nytt läkarutlåtande kommer att meddelas när operationen har genomförts.

Själv operationen kommer att genomföras i Barcelona i morgon.