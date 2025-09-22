Beskedet: Bellingham redo för start
Jude Bellingham har dragits med en skada.
Nu är Real Madrid-stjärnan redo för att starta igen.
– Bellingham och Camavinga kan båda starta i morgon, säger tränaren Xabi Alonso på måndagens presskonferens.
Real Madrids stjärnspelare Jude Bellingham drogs med en axelskada under en längre tid. I juli stod det klart att mittfältaren hade genomfört en axeloperation för sina besvär. Då var prognosen att han skulle bli borta i tre månader, men i förra veckans stod det klart att Bellingham inkluderades i ”Los Blancos” trupp till Champions League.
I lördags stod Bellingham för ett kort inhopp i ligamatchen mot Espanyol, men till tisdagens möte med Levante ser 22-åringen, tillsammans med Eduardo Camavinga, ut att vara tillbaka för den spanska huvudstadsklubben.
– Bellingham och Camavinga kan båda starta i morgon, säger tränaren Xabi Alonso enligt transfergurun Fabrizio Romano.
– De är i bättre skick nu, fortsätter han.
Senast Jude Bellingham startade för Real Madrid var i semifinalen i klubblags-VM mot Paris Saint-Germain den 9 juli, för 75 dagar sedan.
