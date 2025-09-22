Beskedet: Då spelas det franska klassikermötet

Under gårdagen sköts den franska stormatchen mellan Paris Saint-Germain och Marseille upp.

Nu står det klart när matchen kommer att spelas.

Senare ikväll, klockan 20.00.

Foto: Bildbyrån

Under söndagskvällen skulle Olympique Marseille ha tagit emot Paris Saint Germain i en av de största matcherna i Ligue 1.

Så blev det dock inte, då matchen sköts upp på grund av ett kraftigt oväder.

Enligt hemmalaget var matchen planerad att spelas under måndagskvällen. Nu går den franska ligaorganisationen, LFP, ut med beskedet att det blir så.

”Le Classique är uppskjuten till måndag, 20.00”, skriver de i ett uttalande.

Det innebär att matchen kommer att spelas samtidigt som Ballon d’Or-galan under måndagskvällen.