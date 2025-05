Beskedet: Ferran Torres har opererats

Ligaavslutningen blir sannolikt inte så rolig som Ferran Torres hade hoppats på.

Under sen onsdagskväll meddelade nämligen Barcelona att han har genomgått en operation.

Såldes missar han kvällens derby mot Espanyol.

Efter att Real Madrid skjutit hem alla tre poäng mot Mallorca med matchens sista spark behöver FC Barcelona besegra Espanyol borta i derbyt under torsdagen.



Gör man det har man alltså vunnit La Liga, på samma arena och mot samma motstånd som för två år sedan.



Det får man dock göra utan en av sina viktigaste spelare, Ferran Torres.



Han har nämligen genomgått en operation för en blindtarmsinflammation, och missar således kvällens match.



Den 25-årige anfallaren står den här säsongen noterad för 19 mål och sju assist på 45 matcher. I förra helgens El Clasico stod han för hela tre assist när Barca besegrade Real Madrid med 4-3.

