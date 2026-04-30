Belgisk media: Augustinsson ser ut att lämna Anderlecht

Ludwig Augustinsson har haft en ordinarie plats i Anderlecht den senaste tiden.

Dock talar mycket för att klubben vill göra sig av med svensken.

Det uppger belgiska medier.

Ludwig Augustinsson anslöt till den belgiska storklubben sommaren 2023, först på lån och därefter som en permanent lösning.

Vänsterbackens tillvaro i Anderlecht har därefter varit upp och ner sett till speltid. Förra säsongen startade han drygt en fjärdedel av lagets matcher. I år har det blivit desto fler, närmare bestämt 21 av totalt 35 matcher.

Englit belgiska medier talar dock mycket för att Augustinsson lämnar klubben i sommar. 7sur7 menar att Anderlecht inte vill förlänga 32-åringens avtal, som går ut om ett år.

Istället har klubben ställt in sig på en försäljning, vilket enligt tidningen borde ske i sommar. Svensken ska även sitta på en saftig lön.

Tidningen pekar även på att väsnterbacken Moussa N’Diaye, som tidigare gick före Augustinsson i startelvan, återvänder till Anderlecht i sommar efter en lånesejour i Schalke 04.

Ludwig Augustinsson har tidigare representerat klubbar som FC Köpenhamn, Werder Bremen och Sevilla. Han är noterad för 56 landskamper för Sverige, hans senaste var i september 2024 borta mot Azerbajdzjan i Nations League.