Real sköt upp Barcelonas guldfest – med sista sparken

Real Madrid behövde vinna mot Real Mallorca för att ha en chans på ligatiteln i Spanien.

Det såg man länge ut att misslyckas med.

Detta fram till den 95:e minuten, då Jacobo Ramón höll sig framme och petade in 2-1.

Efter 35 omgångar i La Liga befann sig Real Madrid på en andraplats i La Liga. Till Barcelona, som man föll mot i El Clasico förra veckan, hade man sju poäng upp.



Således var Madrid-klubben i behov av en vinst när man under onsdagskvällen tog emot niondeplacerade Real Mallorca på Santiago Bernabeu.



Det fick dock inte en hel Real-elva göra då man totalt hade hela elva spelare borta med skada eller avstängningar.



Detta i form av: Vinícius Junior, Rodrygo, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, David Alaba, Andriy Lunin och Brahim Diaz.



På planen ställde man istället upp med:

Courtois, Valverde, Asencio, Ramon, Garcia, Guler, Modric, Ceballos, Bellingham, Endrick, Mbappe.



Matchen gick inte heller som Madrid ville till en början.



Redan i den elfte minuten tog Mallorca ledningen via Martin Valjent och skulle hålla i den under en lång tid.



Detta fram till den 68:e minuten, då Kylian Mbappé gjorde 1-1 och sitt 28:e ligamål.



Det oavgjorda resultatet hade inte hjälpt Real Madrid något vidare i den lilla chans man har på La Liga-titeln – och det såg länge ut att bli så.



Men, med matchens sista spark, höll sig mittbacken Jacobo Ramón framme och petade in 2-1 med högerfoten.



Det innebär att Barcelona är tvingade att vinna morgondagens derby mot Espanyol för att säkra ligatiteln.