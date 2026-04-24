Beskedet: Landslagsspelaren missar resten av säsongen
Det var i finalen av en träningsmatch-turnering med U23-landslaget som Hanna Wijk skadade sig.
Nu står det klart att Tottenhamspelaren missar resten av säsongen.
– Det är inte korsbandet men det är en MCL-skada, säger Spurs-tränaren Martin Ho.
Finalen i turneringen WU23 Friendlies var omkring 40 minuter gammal när Hanna Wijk vred till sitt ena knä och blev liggandes i gräset och vred sig i smärta.
Efter behandling av medicinsk personal under ett par minuter kunde den före detta Häcken-spelaren linka av planen per egen maskin och sedan bytas ut.
Exakt en vecka efter skadan med U23-landslaget meddelar hennes klubblag Tottenham Hotspur att Wijk missar resten av säsongen till följd av skadan.
– Vi kommer att se till att göra allt vi kan för att få Hanna tillbaka, säger Spurs-tränaren Martin Ho på en presskonferens.
Däremot handlar det inte om en korsbandsskada utan en skada på det inre ledbandet.
– Det är inte korsbandet men det är en MCL-skada. Hon blir borta säsongen ut och vi satsar på att hon ska vara tillbaka på försäsongen, berättar Martin Ho.
– Hon kommer nu att tas om hand av klubbens medicinska team och vi kommer att se till att göra allt vi kan för att få Hanna tillbaka, fortsätter han.
