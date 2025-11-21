Simone Boye lämnar Hammarby.

Hennes sista framträdande blev mot Ajax.

– Jag kände det när jag gick in i omklädningsrummet, att det var lite speciellt för det var sista gången, säger försvararen efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Simone Boye lämnar Hammarby efter säsongen, det meddelade klubben i söndags och nu har hon fått säga adjö till klubben på riktigt.

– Ja, det är väldigt speciell. Jag kände det när jag gick in i omklädningsrummet, att det var lite speciellt för det var sista gången, säger 33-åringen.

Du blev inbytt mot Alice Carlsson och hon gav dig kaptensbindeln, hur var det?

– Ja, men de var bara väldigt snälla. Martin var snäll och sa några söta ord. Att stå och vänta på Alice, som är min person här i Hammarby, det var speciellt att få krama henne och springa in på planen.

Försvaren fick stående ovationer när hon blev inbytt, något som Boye tog in.

– Nu har jag också vetat detta en tid så det känns okej, jag har koll på mina känslor. Jag tror att med åldern att man blir lite bättre på att ta in sådana saker också. På Kanalplan i helgen tycker jag att jag blev bra så nu tog jag bara in det, avslutar Boye.

Bajen möter, efter segern mot Ajax, Sporting i kvartsfinalen i Europa Cup.