Terry vill att 41-åringen gör comeback: ”Hade älskat det”

Thiago Silva har lämnat Fluminense.

Nu vill Chelsea-legenden John Terry se honom återvända till Stamford Bridge.

– Han är en väldigt erfaren man, säger han enligt Transfer News Live.

Foto: Bildbyrån

Det var efter Qatar-VM 2022 som den brasilianska lagkapten Thiago Silva slutade i landslaget – men nu ser han ut att vilja göra comeback till sommarens VM i Nordamerika.

Detta då han har brutit sitt avtal med Fluminense och vill återvända till den europeiska fotbollen. Tidigare denna vecka gjorde uppgifter gällande att den 41-årige mittbacken kan komma att återvända till Milan.

Nu vill en den före detta Chelsea-spelaren John Terry se att Silva istället vänder hem till London-klubben.

– Thiago Silva är tillgänglig! Han är en väldigt erfaren man som upprätthåller en fantastisk relation med vår klubb, och två av hans barn är en del av vår akademi, säger Terry enligt Transfer News Live.

– Jag hade älskar att se honom tillbaka hos oss.

Thiago Silva har, förutom Chelsea och Milan, spelat för klubbar som Porto, Dinamo Moskva och Paris Saint-Germain.