Bomben: Kan göra sensationell comeback i Milan

Thiago Silva var lagkapten och fanbärare i Milan i flera säsonger.

Nu kan 41-åringen göra sensationell comeback – 13 år efter att han lämnade klubben.

Foto: Bildbyrån

Det är La Repubblica i Italien som kommer med uppgifterna att mittbacken Thiago Silva, 41, kan komma att återvända till AC Milan.

Brassen spelade i klubben mellan 2009 och 2012 – och det var där han blev en världsspelare.

Därefter gjorde Silva många säsonger i PSG följt av spel i Chelsea innan han flyttade hem till Brasilien och hemstaden Rio de Janeiro för spel i Fluminense.

Efter Qatar-VM 2022 slutade lagkapten Thiago Silva i landslaget – men nu kan han vilja göra comeback till sommarens VM i Nordamerika.

En återkomst till Milan ska då ses som ett alternativ då spel i Serie A ses som en språngbräda till VM snarare än spel i den brasilianska ligan.

Milans tränare Max Allegri hade Silva när tränaren var i klubben under sin första vända – vilket så klart är en faktor för en återkomst även för Silva.