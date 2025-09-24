Chiesa känner för talangen: ”Jag är ledsen för Giovanni”

Liverpool-talangen Giovanni Leoni misstänks ha råkat ut för en tuff knäskada.

Detta är något som får hans lagkamrat, Federico Chiesa, att känna för 18-åringen.

– Vi vet inte än vad som kommer att hända honom, men jag hoppas att det inte är något dåligt, säger han enligt Football Italia.

Foto: Bildbyrån

Det var under mitten av augusti som Liverpool valde att värva den 18-årige mittbacken Giovanni Leoni från italienska Parma.

Under gårdagens ligacupmatch mot Southampton, som ”The Reds” vann med 2-1, stod jättetalangen för en fin insats i sin debut.

Den kom dock att sluta i moll, då han i minut 80 tvingades till byte med en befarad tuff knäskada.

Det är någonting som får Leonis landsman, Federico Chiesa, att känna för talangen.

– Jag är ledsen för Giovanni Leoni. Vi vet inte än vad som kommer att hända honom, men jag hoppas att det inte är något dåligt, för han har en ljus framtid framför sig. Han är en fantastisk kille och en fantastisk fotbollsspelare, säger han enligt Football Italia och fortsätter:

– Han är bara 18 år, jag hoppas att det inte är något dåligt, men vi får se. Jag såg honom förra året i Serie A och redan då visade han ett lugn med bollen och ett fantastiskt defensivt sinne, ett italienskt defensivt sinne som de gamla försvararna förr i tiden. Jag hoppas att det inte är något (illa).

Enligt Liverpool-tränaren Arne Slot ser Leonis situation inte bra ut, men däremot vet man inte vilken sorts skada det handlar om.





