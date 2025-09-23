TV: Isak målskytt i Liverpools kaos-seger mot Southampton

Alexander Isak gjorde sitt första mål för Liverpool – och blev utbytt efter en halvlek.

Då kom Hugo Ekitiké in – avgjorde matchen och drog på sig ett rött kort.

Foto: Bildbyrån

Under inledningen av årets Premier League-säsong har Liverpool gått rent, och vunnit fem av fem möjliga matcher.

Under tisdagskvällen var det dags för ”The Reds” att kliva in i ligacupen då man tog emot Southampton på Anfield. Detta gjorde man med det svenske nyförvärvet Alexander Isak från start.

Väl på planen dröjde det inte länge innan den svenske stjärnan var nära att hitta rätt. Matchminuten var den första och skottet gick rakt på en räddande McCarthy.

Efter en jämn första halvlek, där Southampton haft den största chansen, skulle svensken göra sitt första mål för klubben.

Detta då Southampton-keepen McCarthy slarvade bort en passning som Chiesa kunde sno och spela fram Isak som rakade in bollen för 1-0 i matchen.

Det blev slutresultatet i den första halvleken och inför den andra halvleken byttes Alexander Isak ut – till förmån för Hugo Ekitiké.

Foto: Bildbyrån.

I den andra akten skulle Southampton, med kvarten kvar att spela, kvittera matchen via Shea Charles.

Däremot ville Liverpool, och Hugo Ekitiké, annat då fransmannen satte dit 2-1 med fem minuter kvar att spela. Även denna gång assisterade Chiesa.

Då passade anfallaren på att fira med att dra av sig sin tröja. Det var inte särskilt smart då han redan hade ett gult kort och således blev utvisad.

Liverpool vann dock matchen och är vidare till den fjärde omgången av ligacupen.

