Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Cifuentes drömstart – Leicester vann i premiären

  • Author image

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Marti Cifuentes tog över Leicester tidigare i somras.
    Under söndagen slog ”The Foxes” Sheffield Wednesday med 2–1 i Championship.
    – Spelarna visade mentalitet, säger den förre Hammarby-tränaren till Sky Sports.

    Marti Cifuentes lämnade Queens Park Rangers för Leicester för drygt en månad sedan.

    Spanjoren fick en smakstart på Championship-säsongen när de slog Sheffield Wednesday med 2–1 i premiären.

    – Andra halvlek var starkare än den först. Vi visste att det här skulle bli en tuff match. Spelarna visade mentalitet, som vi vill pusha i matcherna, säger Cifuentes till Sky Sports efter matchen.

    Harry Winks byttes in för Leicester i halvtid och den förre Hammarby-tränaren hyllar mittfältaren.

    – Winks är en stark spelare och han gjorde det riktigt bra för laget, avslutar han.

    Målskyttarna för Leicester var Jannik Vestergaard och Wout Faes.

    Video

    Sen vändning i svenskmötet gav Stoke premiärseger

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt