Cifuentes drömstart – Leicester vann i premiären

Marti Cifuentes tog över Leicester tidigare i somras.

Under söndagen slog ”The Foxes” Sheffield Wednesday med 2–1 i Championship.

– Spelarna visade mentalitet, säger den förre Hammarby-tränaren till Sky Sports.

Marti Cifuentes lämnade Queens Park Rangers för Leicester för drygt en månad sedan.

Spanjoren fick en smakstart på Championship-säsongen när de slog Sheffield Wednesday med 2–1 i premiären.

– Andra halvlek var starkare än den först. Vi visste att det här skulle bli en tuff match. Spelarna visade mentalitet, som vi vill pusha i matcherna, säger Cifuentes till Sky Sports efter matchen.

Harry Winks byttes in för Leicester i halvtid och den förre Hammarby-tränaren hyllar mittfältaren.

– Winks är en stark spelare och han gjorde det riktigt bra för laget, avslutar han.

Målskyttarna för Leicester var Jannik Vestergaard och Wout Faes.