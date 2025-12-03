Colombianska stjärnan: ”Jag är ingen hjälte”
Jhon Durán har inte varit med i det colombianska landslaget sedan mars månad.
I helgen frälste han sitt Fenerbahce med 1-1 i 95:e minuten i derbyt mot Galatasaray.
– Jag är ingen hjälte, jag jobbar bara för att hjälpa mitt lag, säger colombianen enligt Diario AS Cololmbia.
Han blev en stor snackis när det kontroversiella valet togs att lämna Premier League och Aston Villa i januari för spel i Saudiarabien, detta efter att precis ha slagit igenom för den stora publiken som 21-åring.
Men sejouren i Al Nassr där bland annat Cristiano Ronaldo huserar blev inte så lång, för i juli lånades colombianen ut till Fenerbahce – detta alltså bara ett halvår efter flytten till Mellanöstern.
Trots åtta mål på 13 matcher i saudiska ligan tappade Durán snabbt sin landslagsplats – och faktum är att han inte spelat för Colombias landslag sedan i mars månad.
Men kanske att han börjar aspirera på en plats där igen. För i helgen blev han stor hjälte i Istanbuls östra delar, detta då han i 95:e minuten i derbyt hemma mot Galatasaray satte 1-1-målet.
Eller blev anfallaren verkligen en hjälte i derbyt? Inte enligt honom själv.
– Jag är ingen hjälte, jag jobbar bara för att hjälpa mitt lag, säger 21-åringen enligt Diario AS Colombia.
Tidningen dividerar nu om Durán borde få chansen i landslaget igen som till sommaren spelar VM i Nordamerika. En annan anfallare som redan är med i det hajpade landslaget som så sent som förra sommaren tog sig till en historisk Copa América-final är bland annat Luis Suárez – hyllad efterträdare till Viktor Gyökeres i Sporting där han öst in mål.
