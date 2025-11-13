Portugisiska hyllningen: ”En av de bästa på hundra år”

Viktor Gyökeres exit från Sporting var inte den bästa.

Trots skilsmässan och att colombianen Luis Suárez och greken Fotis Ioannidis fyllt Arsenalstjärnans skor på ett oväntat bra sätt är Gyökeres insatser på planen i den grönvita tröjan långt ifrån glömda.

– Jag tror de flesta Sporting-supportrar fortsatt kommer ihåg honom som en av de bästa anfallarna på över hundra år i klubbens historia, säger Ricardo Granada, journalist på tidningen Record.

Efter att ha vräkt in mål i engelska andraligan kom Viktor Gyökeres till Sporting sommaren 2023.

I två säsonger blev svensken en notorisk målskytt och förde Lissabon-klubben till dubbla ligatitlar.

Efter makalösa 68 mål på 66 matcher bråkade sig Gyökeres bort i somras för en flytt till Arsenal. Det blev negativa skriverier kring svenskens exit från Portugal och frågan är om han nu i Sporting-kretsar fortfarande ses som en hjälte eller snarare som en judas?

FotbollDirekt ringde upp Ricardo Granada, journalist på tidningen Record med god kännedom om just Sporting, för att ta reda på svaret.

– Det finns alltid delade meningar om spelare, likaså om Gyökeres där det finns de supportrar som fortsätter att heja vidare på honom medan andra är besvikna över sättet som han lämnade på. Men jag tror de flesta Sporting-supportrar fortsatt kommer ihåg honom som en av de bästa anfallarna på över hundra år i klubbens historia, säger Granada.

I avsaknaden av Gyökeres har Luis Suárez, nej inte den Luis Suárez, gjort braksuccé som ny nia i Sporting. Colombianen som öste in mål i spanska andraligan för Almeria har redan noterats för åtta fullträffar under hösten. Ricardo Granada vill dock inte jämföra 27-åringen från colombianska nordkusten med Gyökeres.

– Jag förstår att många vill göra den jämförelsen, men för mig är det inte rätt att göra det för de är olika spelare. Gyökeres är mer en kraftfull anfallare, han är starkare medan Suárez mer är teknisk och spelar mer kombinationsspel med lagkamraterna, säger Granada och fortsätter:

– Suárez har varit en positiv överraskning för supportrarna för det hade för vilken anfallare som helst varit svårt att ersätta Gyökeres men Suárez har levt upp till förväntningarna och redan gjort många viktiga mål i säsongsinledningen.

Detaljen som gynnar Sporting i livet efter Gyökeres: ”Inte samma oro nu”

Förutom Suárez är även grekiska landslagsmannen Fotis Ioannidis inhämtad som ny nia inför den här säsongen. Därmed är frågan om Sporting med Suárez och Ioannidis är ett bättre lag än med enbart Gyökeres som vasst alternativ på topp?

– Siffrorna som Gyökeres svarade för motsvarar vad två eller till och med tre anfallare vanligtvis åstadkommer. Sporting spelar nu på ett annorlunda sätt jämfört med i fjol, de har bytt från 3-4-3 till 4-2-3-1 och en av styrkorna nu är att de har två olika anfallstyper att välja på. Tekniske Suárez och så kraftfulle Ioannidis. De båda är egentligen för bra för att sitta bänk. Med Gyökeres visste alla att han skulle spela, bakom honom fanns en ung spelare vid namn Conrad Harder som hade mycket att bevisa även om han hade stor potential, säger Granada om 20-årige dansken som i somras lämnade för Leipzig innan portugisiske journalisten fortsätter:

– Nu har Sporting två väldigt erfarna anfallsalternativ. Ioannidis var lagkapten hemma i Panathinaikos och såväl Ioannidis som Suárez är landslagsmän för Grekland respektive Colombia. Det finns inte samma oro för skada i anfallet nu när de båda finns kontra när Sporting bara hade Gyökeres. Sporting kan också ställa upp med Suárez och Ioannidis samtidigt vilket redan hänt flera gånger så här långt. Lite roligt är att Ioannidis redan förra sommaren var tilltänkt att värvas in för att konkurrera med Gyökeres, men affären med Panathinaikos sprack den gången.

Förvånas inte över Gyökeres uteblivna succé: ”Inte samma sak i Arsenal”

Gyökeres nya klubb Arsenal toppar Champions League-tabellen ihop med Bayern München och Inter med fyra av fyra segrar medan Sporting kammat hem sju poäng på de fyra första omgångarna. Arsenal och Sporting skulle mycket väl kunna mötas i ett slutspel och då undrar förstås alla hur Gyökeres skulle tas emot av de grönvita supportrarna på Estádio José Alvalade?

– Jag tror som sagt det hade blivit blandade reaktioner. En del hade applåderat honom, andra hade buat åt honom. Men jag är säker på att en större andel av publiken skulle applådera, inte bua. Jag antar att många blivit sårade av Gyökeres exit men ändå kommer ihåg hur mycket bra han gjorde för klubben.

Gyökeres har inte alls imponerat på samma sätt i Arsenal och stundtals blivit hånad i England. Är du förvånad över att han bara står på sex mål på 14 matcher i ett lag som toppar såväl Champions League som Premier League?

– Nej, jag är inte förvånad eftersom jag aldrig trodde att han skulle kunna ha samma siffror i Arsenal som han hade i Sporting. Det är en mer intensiv och fysisk liga, med bättre försvar än i Portugal. Kort sagt, en bättre liga, så det kommer att bli svårare för honom att sticka ut, säger Granada och utvecklar:

– Medan laget spelade för honom i Sporting, är det inte samma sak i Arsenal. Det är inte ”Gyökeres + 10”, inte tio spelare som jobbar åt Gyökeres. Och jag tror att det faktum att han gick nästan tre månader utan träning i somras, eftersom han inte gick med på att återvända till träningen i Sporting förrän övergången till Arsenal var klar, helt klart skadade honom. En professionell spelare kan inte gå så länge utan träning. Och man såg i hans första matcher att han inte ens var 50 procent av den spelare han var i Sporting. Med tiden har den fysiska biten förbättrats och vi har nu innan skadan sett en bättre Viktor än inledningen i Arsenal, men fortfarande långt ifrån vad han var i Sporting.