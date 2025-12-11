Comos besked: Morata borta i minst sex veckor

Alvaro Morata drog på sig en skada i matchen mot Inter.

Nu meddelar Como att anfallaren blir borta i minst en och en halv månad.

Foto: Bildbyrån

Det var under den första halvleken i matchen mellan Inter och Como i lördags som Alvaro Morata tvingades till byte på grund av muskelproblem.

Därefter genomgick spanjoren medicinska tester som visade att han hade ådragit sig en allvarlig skada i vänster lår. Det meddelar Como själva under torsdagen.

Där informerar man även om att anfallaren kommer att bli borta i minst sex veckor.

”Como 1907 meddelar att fotbollsspelaren Alvaro Morata, efter kliniska och instrumentella tester efter skadan som han ådrog sig under den senaste matchen, har drabbats av en allvarlig skada på adductor longus-muskeln i vänster lår”, skriver Como i sitt uttalande och fortsätter:

”Spelaren har redan påbörjat den fysioterapibehandling som krävs enligt klubbens rehabiliteringsprotokoll. Återhämtningstiden kommer att bedömas under de kommande veckorna baserat på idrottarens kliniska framsteg”.

