Crystal Palace-hjälten: ”Älskar de stora ögonblicken”

Crystal Palace besegrade Liverpool i Community Shield.

Då stod målvakten Dean Henderson för flera räddningar is straffavgörandet.

– Hemläxan vi gjorde på straffar var fantastisk, säger Henderson till Sky Sports.

Crystal Palace tog sin andra stora titel inom loppet av tre månader. FA-cupvinnarna slog Liverpool i Community Shield.

Men det blev en mardrömsstart för Londonklubben i matchen då Liverpool tog en 2–0 ledning och gick in i halvtid med underläget 2–1.

– Med dem i 2-1-ledning tror man att vi är utslagna. Tränaren sa att vi skulle få chanser och det fick vi, säger Crystal Palaces målvakt Dean Henderson till Sky Sports

Matchen gick till straffar efter att Crystal Palace lyckats kvittera. Då stod keepern för två räddningar i straffläggningen.

– Jag älskar de stora ögonblicken, jag älskar att vara i de pressade stunderna. Hemläxan vi gjorde på straffar var fantastisk, säger han och fortsätter:

– De har otroliga spelare och ett fantastiskt lag, men två titlar på tre månader är otroligt.

Premier League-premiären drar i gång den 17 augusti för Crystal Palace där de ställs mot Chelsea.