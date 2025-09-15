Culums succé – målskytt i första minuten

Armin Culum såldes av Trelleborgs FF till Willem II under slutet av transferfönstret.

Nu har han gjort sitt första mål för sin nya klubb.

Och det kom redan i första minuten mot De Graafschap.

Foto: Alamy

Armin Culum har valt att testa vingarna utomlands.

Efter ett och ett halvt år i Trelleborgs FF valde 21-åringen att lämna Skåneklubben för Willem II.

Debuten kom mot SC Cambuur i premiären och nu i den senaste omgången stod han för sitt första mål i klubben.

Målet kom också minst sagt snabbt.

Redan i den 1:a minuten gav nämligen Culum Willem II ledningen mot De Graafschap, matchen slutade tillslut 1–1.