Culums succé – målskytt i första minuten
Armin Culum såldes av Trelleborgs FF till Willem II under slutet av transferfönstret.
Nu har han gjort sitt första mål för sin nya klubb.
Och det kom redan i första minuten mot De Graafschap.
Armin Culum har valt att testa vingarna utomlands.
Efter ett och ett halvt år i Trelleborgs FF valde 21-åringen att lämna Skåneklubben för Willem II.
Debuten kom mot SC Cambuur i premiären och nu i den senaste omgången stod han för sitt första mål i klubben.
Målet kom också minst sagt snabbt.
Redan i den 1:a minuten gav nämligen Culum Willem II ledningen mot De Graafschap, matchen slutade tillslut 1–1.
