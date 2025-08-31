FD:s avslöjande bekräftat – Culum till Willem II

Armin Culum lämnar Trelleborg.

Den svenske yttern är klar för nederländska Willem II.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Trelleborg-yttern Armin Culum lämnar superettan och Sverige för Nederländerna – samtidigt som det fanns intresse från allsvenskan.

Nu står det klart att 22-åringen skriver på för nederländska Willem II. Kontraktet med klubben sträcker sig tre år. med option på ytterligare en säsong.

Culum står noterad för ett mål och en assist på 16 matcher i superettan den här säsongen.

Willem II åkte ur den nederländska högstaligan förra säsongen.

