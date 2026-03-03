Daniel Svenssons succé – tredje bäst i laget

Daniel Svensson har varit en stadig pjäs i Borussia Dortmund under säsongen.

Endast två spelare har gjort fler minuter för klubben i årets Bundesliga.

Foto: Alamy

Efter fem stadiga säsongen i danska Nordsjælland fick Daniel Svensson chansen att visa upp sig i Borussia Dortmund. Ett bra halvår på lån resulterade i att den tyska klubben köpte loss vänsterbacken. Därefter har han varit en given del av Niko Kovač lagbygge.

Det syns även i siffrorna. Enligt siffror från Transfermarkt är Svensson den tredje mest spelade Borussia Dortmund-spelaren i den här säsongens Bundesliga. Bara målvakten Gregor Kobel och försvararen Waldemar Anton har spelat fler minuter.

Svensson har medverkat i samtliga 24 ligamatcher den här säsongen och endast varit utanför planen 285 minuter totalt. 24-åringen har dessutom bidragit med två mål och två assist under året.

Frågan är hur länge vänsterbacken kommer fortsätta slicka kanten i Dortmund. Enligt uppgifter har Real Madrid scoutat svensken den senaste tiden.

Borussia Dortmund ligger för närvarande tvåa i Bundesliga, elva poäng bakom Bayern München.

10 spelarna som spelat mest för Borussia Dortmund 2025/26

1: Gregor Kobel, 3 336 minuter (samtliga minuter)

2: Waldemar Anton, 3 027

3: Daniel Svensson, 2 884

4: Felix Nmecha, 2 765

5: Serhou Guirassy, 2 606

6: Nico Schlotterbeck, 2 390

7: Julian Ryerson, 2 218

8: Maximilian Beier, 1 976

9: Ramy Bensebaini, 1951

10: Jobe Bellingham, 1907