Därför dröjde Bajens byten: ”Kanske kunde man gjort det lite tidigare”

STOCKHOLM. 98 minuter tog det på 3 arena innan William Strömberg och Hammarby gjorde sina första byten.

För FotbollDirekt så förklarar Bajens huvudtränare varför han valde att vänta så länge.

– Jag tyckte ändå att vi vände tillbaka matchen ganska många gånger med den elvan som stod på planen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sporting CP tvingades göra sitt första byte mot Hammarby redan efter 10 minuter och den portugisiska klubben gjorde sedan två till byten kort efter Telma Encarnação bicacleta.

För Hammarby och William Strömberg blev det inga byten under ordinarie tid och klockan hade nästan hunnit ticka upp till 100 minuter spelade innan Bajen-tränaren valde att agera.

I den 98:e minuten kom hemmalagets första byten då Elin Sørum och Stina Lennartsson plockades av till förmån för Bea Sprung och Mathilde Janzen. För FotbollDirekt så förklarar Strömberg varför han valde att avvakta så länge med att göra förändringar.

– Jag tyckte ändå att vi vände tillbaka matchen ganska många gånger med den elvan som stod på planen, men sedan tog deras batterier helt slut och då kom bytena. Jag tyckte ändå att det fanns något där ganska länge, kanske att man skulle kunna ha gjort det lite tidigare med facit i hand, men det positiva vara att de som kom in gjorde det väldigt bra, så det blev en helhet i slutändan som ändå får godkänt i dag tycker jag, säger han till FD.

Byten som väl gjordes gav effekt, framförallt genom Athinna Persson Lundgren som satte Bajens fjärde straff och självklart i form av Janzen, som satte dit den avgörande straffen.

Det gick till slut vägen för Hammarby som grejade avancemang, Strömberg menar dock på att man hade kunnat ge sig själva en betydligt mer behaglig resa under onsdagskvällen.

– Jag tycker att vi har ganska många chanser att faktiskt avgöra, eller avgöra vet jag inte, det kan man ju aldrig veta. Men i alla fall att få in tvåan, säger han och fortsätter:

– Det gör ju att matchen blir mer spännande ju längre den lider, sen gör de sitt mål, ett jäkla snyggt mål får man ändå ge dem. Därifrån blir det en ordentligt långkörare och nu när allt är klart så är det en härlig känsla, men där och då så hade man hoppats att bollen skulle ha trillat in lite tidigare.

Härnäst för Hammarby i Europa Cup så väntar nu tjeckiska Slavia Prag, några direkta tankar kring den kommande motståndaren hade Bajen-tränaren inte efter gårdagens match.

– Det ska bli kul, men inget mer än det just nu, säger han.

Semifinalen i Europa Cup spelas i månadsskiftet mars/april.