Bajens matchvinnare drivs av press: ”Jag älskar det”

STOCKHOLM. Mathilde Janzen klev fram och satte dit den avgörande straffen för Hammarby mot Sporting.

Att just få kliva fram och vara avgörande när det gäller är något nyförvärvet brinner för.

– När det är lite press och man måste göra någonting, det är då jag tycker att det är kul, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby är vidare i Europa Cup efter ett minst sagt dramatiskt returmöte med Sporting CP.

Portugisen kvitterade dubbelmötet i mitten av andra halvlek och några fler mål bjöds det inte på denna afton, utan straffar fick fälla avgörandet.

Melina Loeck räddade Sportings fjärde straff, Bajen satte alla och för Mathilde Janzen som satte dit den femte och avgörande var det inga konstigheter.

– Det var faktiskt lugnt, jag kände mig lugn och jag var ganska tom i huvudet, i vanliga fall är det ganska mycket som händer i mitt huvud, säger hon med ett skratt.

– Jag visste var jag skulle skjuta bollen, så sen var det bara att sätta dit den, fortsätter hon.

Sporting gjorde ett anmärkningsvärt val inför straffläggningen, detta då man valde att byta målvakt. Den fräckisen påverkade dock inte Bajens matchvinnare.

– Nej jag tänkte faktiskt inte på målvakten. Jag såg att hon ställde sig lite mer till vänster och höll på lite, men det var inte det man tänkte på. Jag fokuserade på bollen och mitt skott och så gick det bra.

Att kliva fram och slå en avgörande straff, i ett nytt lag inte minst, är nog inte för vem som helst, men Janzen berättar efter matchen att det är just den typen av press hon drivs av.

– Jag älskar det, bäst när det gäller liksom. När det är lite press och man måste göra någonting, det är då jag tycker att det är kul, speciellt när det är mycket publik och också att få den avgörande straffen tycker jag också är kul.

– Sen är ju inte min straff mer betydelsefull, alla satte sina, så de var lika stor del i det. Men det är alltid kul att få avgöra, speciellt när det är ett nytt lag för mig med Hammarby och så.

Hade man kunnat få en bättre start efter klubbytet?

Nej, men det känns jättebra, det var en fantastiskt start. Det var tur att man satte den, för annars hade man varit den som hade missat, då hade det varit en dålig start.