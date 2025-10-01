Djurgårdens stjärnduo inte med i VM-kvaltruppen
Adam Ståhl och Miro Tenho är uttagna i finska VM-kvaltruppen till oktobersamlingen.
Det är dock inte Rasmus Schüller och Matias Siltanen.
Det står klart under onsdagen.
I skuggan av svenska landslagstruppen togs även Finlands dito ut i dag.
Som vanligt sedan förra säsongen när svenske Adam Ståhl valde att byta till Finlands landslag är han också denna gången med i truppen.
Det är också backkollegan från Djurgården, Miro Tenho.
Men det är ju fler finnar i Djurgården än så – vilket fick Niklas Moisander i en intervju med FotbollDirekt att kalla laget för ”Finngården” när förre MFF-stjärnan var och gjorde studiebesök på Kaknäs för några veckor sedan.
Men landsmännen Rasmus Schüller och Matias Siltanen, som båda huserar på Djurgårdens mittfält, är inte med i den nya finska landslagstruppen.
Schüller missade Djurgårdens senaste match på grund av skada, Schüller som annars alltid är given i truppen. Därmed ses veteranen inte tillräckligt fit för dessa matcher hemma mot Litauen och borta mot Nederländerna.
Matias Siltanen spelade från start i Djurgårdens senaste match men har inte lyckats ta en given plats i finska A-landslagstruppen och är inte med den här gången.
