Dömmer ut Nygren – efter ryktena till Premier League

Benjamin Nygrens succé i Celtic har väckt intresse från Premier League.

Där tror inte den tidigare storspelaren Chris Sutton att svensken skulle passa.

– Jag tror inte han har dynamiken, säger han i podcasten The Warm-up.

Benjamin Nygren har gjort succé i Celtic och svensken ligger i dagsläget på en andra plats i den skotska skytteligan – vilket skapat intresse även hos de engelska klubbarna.

Den forna Celtic-spelaren Chris Sutton, som spelat 127 matcher för klubben, är däremot inte övertygad om att Nygren skulle komma till sin rätt i Premier League.

– Det är där som jag blir skeptisk. Jag tror inte han har dynamiken (för Premier League), säger Sutton i podcasten The Warm-up och fortsätter:

– Han har en underbar instinkt för att röra sig i straffområdet, veta var bollen ska landa, och han har en fin vänsterfot och är en bra avslutare. Men jag är inte så säker på att jag hade velat spela med honom, menar han.

Benjamin Nygren har gjort totalt 19 mål för Celtic i alla tävlingar den här säsongen. Svensken värvades från danska Nordsjælland i somras.