Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Marocko vann straffrysaren – klart för AFCON-final

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Det krävdes 90 minuter, förlängning och straffar.
Sedan kunde Marocko säkra sin plats i AFCON-finalen.
Där väntar Senegal.

Det blev inga mål under ordinarie tid i Afrikanska mästerskapens andra semifinal. Efter 90 spelade minuter var ställningen mellan Nigeria och Marocko 0–0 och semifinalen blev en riktig förlängningsrysare.

Det blev dock inga mål i förlängningen och semifinalen gick till straffar. Där missade Nigeria dubbla straffar och Marockos Youssef En-Nesyri blev stor hjälte när han dunkade in den avgörande straffen och sköt Marocko till final.

I finalen väntar Senegal, som vann sin semifinal mot Egypten tidigare under onsdagen. Finalen spelas på söndag den 18 januari.

260114 Fotboll, Afrikanska mästerskapen - CAF Africa Cup of Nations - Marocko 2025 - Semifinal - Nigeria mot Marocko - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Marocko - 14 januari 2026. Marockos spelare firar efter att ha vunnit matchen i straffläggningen.
Foto: Bildbyrån

Startelvor:

Nigeria:
Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka, Onyedika, Iwobi – Lookman – Adams, Osimhen.

Marocko:
Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui – Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli – El Kaabi.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt