Marocko vann straffrysaren – klart för AFCON-final
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det krävdes 90 minuter, förlängning och straffar.
Sedan kunde Marocko säkra sin plats i AFCON-finalen.
Där väntar Senegal.
Det blev inga mål under ordinarie tid i Afrikanska mästerskapens andra semifinal. Efter 90 spelade minuter var ställningen mellan Nigeria och Marocko 0–0 och semifinalen blev en riktig förlängningsrysare.
Det blev dock inga mål i förlängningen och semifinalen gick till straffar. Där missade Nigeria dubbla straffar och Marockos Youssef En-Nesyri blev stor hjälte när han dunkade in den avgörande straffen och sköt Marocko till final.
I finalen väntar Senegal, som vann sin semifinal mot Egypten tidigare under onsdagen. Finalen spelas på söndag den 18 januari.
Startelvor:
Nigeria:
Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka, Onyedika, Iwobi – Lookman – Adams, Osimhen.
Marocko:
Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui – Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli – El Kaabi.
Den här artikeln handlar om: