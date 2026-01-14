Marocko vann straffrysaren – klart för AFCON-final

Det krävdes 90 minuter, förlängning och straffar.

Sedan kunde Marocko säkra sin plats i AFCON-finalen.

Där väntar Senegal.

Det blev inga mål under ordinarie tid i Afrikanska mästerskapens andra semifinal. Efter 90 spelade minuter var ställningen mellan Nigeria och Marocko 0–0 och semifinalen blev en riktig förlängningsrysare.

Det blev dock inga mål i förlängningen och semifinalen gick till straffar. Där missade Nigeria dubbla straffar och Marockos Youssef En-Nesyri blev stor hjälte när han dunkade in den avgörande straffen och sköt Marocko till final.

I finalen väntar Senegal, som vann sin semifinal mot Egypten tidigare under onsdagen. Finalen spelas på söndag den 18 januari.

Foto: Bildbyrån

Startelvor:

Nigeria:

Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka, Onyedika, Iwobi – Lookman – Adams, Osimhen.

Marocko:

Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui – Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli – El Kaabi.