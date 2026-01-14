Mané stor hjälte – sköt Senegal till final
Senegal är i AFCON-final.
Sadio Mané blev stor hjälte i semifinalen mot Egypten.
Den första semifinalen i Afrikanska mästerskapen blev en spänd sådan, och publiken under onsdagskvällen fick vänta länge på matchens första mål när Senegal ställdes mot Egypten.
Tidigt i matchen tog Senegals kapten Kalidou Koulibaly ett gult kort vilket innebar att han blev avstängd i en eventuell final. Minuter senare tvingades försvararen till ett byte med en skada.
Trots det var det Senegal som gick vinnande ur striden mot Egypten. I semifinalens 78:e minut slog den tidigare Liverpool– och Bayern München-stjärnan Sadio Mané till med matchens första och enda mål och sköt därmed Senegal till final i AFCON.
I finalen väntar antingen Nigeria eller Marocko.
Startelvor:
Senegal:
Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Diarra, I. Gueye, P. Gueye – Ndiaye, Jackson, Mané.
Egypten:
El Shenawy – Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia – Hany, Attia, Fathy, El Fotouh – Ashour – Salah, Marmoush.
