Foto: Bildbyrån

Mané stor hjälte – sköt Senegal till final

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Senegal är i AFCON-final.
Sadio Mané blev stor hjälte i semifinalen mot Egypten.

Den första semifinalen i Afrikanska mästerskapen blev en spänd sådan, och publiken under onsdagskvällen fick vänta länge på matchens första mål när Senegal ställdes mot Egypten.

Tidigt i matchen tog Senegals kapten Kalidou Koulibaly ett gult kort vilket innebar att han blev avstängd i en eventuell final. Minuter senare tvingades försvararen till ett byte med en skada.

Trots det var det Senegal som gick vinnande ur striden mot Egypten. I semifinalens 78:e minut slog den tidigare Liverpool– och Bayern München-stjärnan Sadio Mané till med matchens första och enda mål och sköt därmed Senegal till final i AFCON.

I finalen väntar antingen Nigeria eller Marocko.

260114 Fotboll, Afrikanska mästerskapen - CAF Afrikanska mästerskapet i fotboll - Marocko 2025 - Semifinal - Senegal mot Egypten - Tangier Grand Stadium, Tanger, Marocko - 14 januari 2026. Senegals Sadio Mané firar efter att ha gjort deras första mål.
Foto: Bildbyrån

Startelvor:

Senegal:
Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Diarra, I. Gueye, P. Gueye – Ndiaye, Jackson, Mané.

Egypten:
El Shenawy – Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia – Hany, Attia, Fathy, El Fotouh – Ashour – Salah, Marmoush.

